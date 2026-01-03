Menü Suche
Elversberg angelt sich Mokwa

von Tobias Feldhoff
David Mokwa im Porträt @Maxppp

Die SV Elversberg hat den Transfer von David Mokwa bekanntgegeben. Der 21-jährige Stürmer kommt für kolportierte zwei Millionen Euro von der TSG Hoffenheim und unterschreibt einen bis 2029 datierten Vertrag. Teil des Deals ist auch eine Rückkaufoption.

„David bringt viele Qualitäten mit, die wir in unserem Offensivspiel sehen wollen. Er ist kreativ, dynamisch und mit seiner mannschaftsdienlichen Art ein Stürmer, der hervorragend in unser System passt“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book über den schnellen Rechtsfuß, „sein Potenzial hat er in seiner noch jungen Karriere bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Wir freuen uns darauf, diesen Weg nun gemeinsam in Elversberg fortzuführen.“

