Gnabry spricht über Bayern-Rolle & BVB-Duell

Vor dem Gipfeltreffen des FC Bayern mit Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr) hat Angreifer Serge Gnabry (30) über seinen Gegner und seine Rolle in der Mannschaft gesprochen. „Ich habe über die Jahre schon als Stürmer oder direkt hinter dem Stürmer gespielt, daher ist das für mich nichts Neues. Ich versuche, meine Fähigkeiten in die Rolle einzubringen und ich denke, wir arbeiten als Mannschaft gut zusammen“, erklärt er bei ‚bundesliga.com‘ auf die Frage, wie er den verletzten Jamal Musiala vertritt.

Mit seiner sowie der Teamleistung ist der Nationalspieler sehr zufrieden: „Ich spiele momentan so gut, dass es sich lohnt, mich einzusetzen. Mit den neuen Jungs harmonieren wir gut.“ Auf das anstehende Spiel gegen den BVB freut sich der Nationalspieler: „Es ist immer ein besonderes Spiel mit hohen Erwartungen. Natürlich ist es auch nicht leicht, gegen Dortmund zu gewinnen, aber auswärts zu spielen, in ihrem Stadion, ist brutal. Jetzt müssen wir zu Hause gewinnen, wenn man bedenkt, dass wir die letzten beiden Male nicht gewonnen haben. Es ist ein brutales Spiel, und ich hoffe, es wird wieder ein enges Duell, um es noch spannender zu machen.“