Eintracht Frankfurt beschäftigt sich mit einer möglichen Leihe von Transferflop Otávio. Das berichtet die ‚Bild‘. Der brasilianische Innenverteidiger soll offenbar andernorts mehr Spielzeit und Chance zur Entwicklung erhalten. Im Sommer war der 21-Jährige für 4,5 Millionen Euro Ablöse vom portugiesischen Erstligisten Estrela Amadora nach Frankfurt gewechselt, konnte sich bisher unter Trainer Adi Hütter aber überhaupt nicht durchsetzen.

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Lediglich fünf Bundesligaminuten stehen zu Buche. Otávios Zukunft hängt laut der Boulevardzeitung allerdings eng mit der von Nnamdi Collins (22) zusammen. Bei einem außergewöhnlichen Angebot könnte dieser im Winter gehen. Dann müsste Otávio wohl doch bleiben.