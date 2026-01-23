Menü Suche
Kommentar
Arsenal-Juwel Nwaneri nach Marseille

von Dominik Sandler - Quelle: arsenal.com
Ethan Nwaneri verschränkt die Arme @Maxppp

Bis zum Sommer wird Ethan Nwaneri in Frankreich Spielpraxis sammeln. Der FC Arsenal verleiht das 18-jährige Top-Talent an Olympique Marseille. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. Der Linksfuß ist nach Quinten Timber (24/Feyenoord Rotterdam) bereits der zweite Neuzugang, den die Südfranzosen am heutigen Freitag präsentieren.

Olympique de Marseille
𝙳𝙸𝙼𝙼𝙴𝙽𝚂𝙸𝚂 𝚃𝚆𝙾 - From 𝑵𝒐𝒓𝒕𝒉 London to 𝑺𝒐𝒖𝒕𝒉 of France 🔃🌦️

WelcOMe 𝑬𝒕𝒉𝒂𝒏 𝑵𝒘𝒂𝒏𝒆𝒓𝒊 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💙
Nwaneri war in der vergangenen Saison die große Entdeckung bei den Gunners und kam in 37 Pflichtspielen zum Einsatz. In der aktuellen Spielzeit ist der englische U21-Nationalspieler bei Mikel Arteta meist außen vor. Bei OM will der Offensivspieler wieder auf Spielminuten kommen.

