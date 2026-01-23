Arsenal-Juwel Nwaneri nach Marseille

Bis zum Sommer wird Ethan Nwaneri in Frankreich Spielpraxis sammeln. Der FC Arsenal verleiht das 18-jährige Top-Talent an Olympique Marseille. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. Der Linksfuß ist nach Quinten Timber (24/Feyenoord Rotterdam) bereits der zweite Neuzugang, den die Südfranzosen am heutigen Freitag präsentieren.

Nwaneri war in der vergangenen Saison die große Entdeckung bei den Gunners und kam in 37 Pflichtspielen zum Einsatz. In der aktuellen Spielzeit ist der englische U21-Nationalspieler bei Mikel Arteta meist außen vor. Bei OM will der Offensivspieler wieder auf Spielminuten kommen.