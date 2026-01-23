Premier League
Arsenal-Juwel Nwaneri nach Marseille
1 min.
@Maxppp
Bis zum Sommer wird Ethan Nwaneri in Frankreich Spielpraxis sammeln. Der FC Arsenal verleiht das 18-jährige Top-Talent an Olympique Marseille. Eine Kaufoption ist nicht Teil des Deals. Der Linksfuß ist nach Quinten Timber (24/Feyenoord Rotterdam) bereits der zweite Neuzugang, den die Südfranzosen am heutigen Freitag präsentieren.
Unter der Anzeige geht's weiter
Olympique de Marseille @OM_Officiel – 15:45 Bei X ansehen
Nwaneri war in der vergangenen Saison die große Entdeckung bei den Gunners und kam in 37 Pflichtspielen zum Einsatz. In der aktuellen Spielzeit ist der englische U21-Nationalspieler bei Mikel Arteta meist außen vor. Bei OM will der Offensivspieler wieder auf Spielminuten kommen.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden