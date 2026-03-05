Nach Betrug & Rauswurf: Einigung bei Lorenz

Der SC Preußen Münster und Ex-Kapitän Marc Lorenz haben sich außergerichtlich geeinigt. Wie der Zweitligist mitteilt, haben die beiden Parteien einen Tag vor dem angesetzten Termin vor Gericht eine gemeinsame Lösung gefunden. Die Preußen hatten Lorenz im August des vergangenen Jahres fristlos gekündigt, nachdem „Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Spendengeldern“ aufgetaucht waren.

„Ich habe Fehler gemacht und Menschen enttäuscht, was ich zutiefst bereue. Preußen und seine Fans sind ein bedeutender Teil meines Lebens. Ich habe mich niemals absichtlich gegen den Verein gestellt. Es fiel mir eine Zeit lang aus meiner Situation heraus schwer, Hilfsangebote anzunehmen“, so Lorenz in der Mitteilung. Der 37-Jährige hatte damals psychische Probleme als Grund für die Unregelmäßigkeiten genannt.