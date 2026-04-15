Hoffenheim verpflichtet 25-Scorer-Stürmer

Die TSG Hoffenheim bedient sich in der Regionalliga Südwest. Der 20-jährige Yasin Zor wechselt im Sommer vom FC-Astoria Walldorf zum Bundesligisten. Dort ist das Offensivtalent zunächst für die U23 eingeplant, soll sukzessive aber an die Profi-Mannschaft herangeführt werden. In dieser Viertliga-Saison präsentiert sich Zor in herausragender Verfassung: In 25 Einsätzen stehen für ihn 25 Scorerpunkte (zwölf Tore, 13 Vorlagen) zu Buche.

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Hoffenheims Sportdirektor Frank Kramer sagt über den Neuzugang: „Yasin ist ein sehr spannender Offensivspieler mit einem guten Abschluss und einer guten Agilität, dem in der aktuellen Saison in Walldorf in der Regionalliga Südwest in beeindruckender Weise der Durchbruch gelungen ist. 25 Scorerpunkte in 25 Regionalligaspielen sowie drei Scorerpunkte in drei Spielen im Badenpokal zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind eine herausragende Bilanz.“

Zor habe „in den zurückliegenden Monaten aufgrund seiner konstant starken Leistungen das Interesse mehrerer Profivereine in Deutschland geweckt. Dass er sich für den Schritt nach Hoffenheim entschieden hat, ist ein weiterer Beleg für unseren von hoher Durchlässigkeit geprägten TSG-Weg. Wir freuen uns darauf, Yasin ab der nächsten Saison zu begleiten und ihm eine Plattform auf höchstem Niveau zu bieten.“