Mega-Deal für Karl in Arbeit

Am vergangenen Sonntag sorgte Lennart Karl (17) mit Aussagen im Rahmen eines Fanklubbesuchs für Aufsehen, als er offen zugab, eines Tages gerne für Real Madrid spielen zu wollen. Bei manchen Anhängern des FC Bayern kam die Offenheit des Senkrechtstarters nicht gut an. Das ändert nichts daran, dass die Verantwortlichen einen klaren Plan mit dem Eigengewächs verfolgen.

Bekannt ist, dass sich sein aktuell bis 2028 datierter Vertrag an seinem 18. Geburtstag am 22. Februar inklusive einjähriger Verlängerung in einen Profivertrag verwandelt. Wie der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen ist, arbeitet der deutsche Rekordmeister sogar an einer weiteren Verlängerung mit Karl. Geplant sei, den Linksfuß bis 2031 zu binden.

Mit dem angestrebten Deal soll eine saftige Gehaltserhöhung einhergehen. Statt ein bis zwei Millionen könne der deutsche U21-Nationalspieler dann zwischen fünf und sieben Millionen Euro jährlich verdienen.

Angesichts seiner Entwicklung in der laufenden Saison (acht Scorerpunkte in 21 Partien) hat sich Karl diesen Gehaltssprung auch verdient. Derweil ist den Bayern klar, dass sämtliche Topklubs ein Auge auf den Offensivspieler geworfen haben. Einem potenziellen Vorstoß möchte man nun frühzeitig zuvorkommen.