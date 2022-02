Union-Sportchef Ruhnert erklärt: So kam es zum Kruse-Transfer

Es war der überraschendste Bundesliga-Transfer des Winters: Einen Tag vor dem Deadline Day kehrte Max Kruse zum VfL Wolfsburg zurück. Auch die Verantwortlichen von Union Berlin hatten nicht damit gerechnet, ihren Leistungsträger kurz vor Toresschluss noch zu verlieren, wie Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Sport in Köpernick, in einer Medienrunde am heutigen Dienstag erklärte.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben erst sehr spät, Ende letzter Woche davon erfahren. Der Spieler hat uns das mitgeteilt. Und, dass er die Möglichkeit wahrnehmen möchte. Wir waren von der Entwicklung selbst überrascht“, erklärte der 50-Jährige (zitiert via ‚B.Z.‘).

„Schau mal aufs Datum. Wie sollen wir das machen?“

Die erste Reaktion sei deswegen auch Ablehnung gewesen: „Natürlich sagt man erst mal ‚Schau mal aufs Datum. Wie sollen wir das jetzt machen?‘. Denn das ist in der Gesamtheit eine Herausforderung, weil man ja auch einen Ersatz holen will.“ Einen solchen holten die Unioner einen Tag nach dem Kruse-Abgang in Person von Sven Michel (31/SC Paderborn).

Doch nicht nur deshalb entschieden sich die Unioner, ihren Topspieler gehen zu lassen: „Max und ich haben immer ein offenes Verhältnis gepflegt. Und für ihn stand es fest, dass er geht. Das war ein klarer Entschluss.“ Kein Wunder: Kruse soll deutlich mehr als das Doppelte in Wolfsburg verdienen.

Auch Trainer Urs Fischer sei vom Kruse-Abgang „genauso wenig begeistert“ gewesen, habe den Umstand aber schnell akzeptiert: „Er konzentriert sich auf die Leute, die da sind. Und wenn einer nicht mehr möchte, dann möchte er nicht mehr. Sein Motto ist: Ich trainiere die Leute, die hier trainieren möchten.“

Erstes Angebot abgelehnt

Union kassierte dem Vernehmen nach eine Ablöse von fünf Millionen Euro für Kruse. Eine Ausstiegsklausel, von der gestern noch ‚Sky‘ erfahren haben wollte, existierte aber offenbar nicht. Denn Ruhnert ließ durchblicken: „Es kam ein Angebot, das haben wir abgelehnt. Dann kam ein neues Angebot. Das haben wir angenommen.“

Trotz der für einen 33-Jährigen vergleichsweise üppigen Ablöse hatte sich Ruhnert alles ganz anders vorgestellt: „Mir gefällt der Zeitpunkt nicht. Der ist einfach unglücklich. In der letzten Woche musst du Dinge machen, um deine Mannschaft auf Kurs zu halten. Er hat viel Positives für uns getan.“ Das nüchterne Fazit: „Enttäuscht bin ich in diesem Geschäft nicht mehr.“