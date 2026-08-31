Bayern schickt Ibrahimovic zur Bundesliga-Konkurrenz

Arijon Ibrahimovic (20) wollte sich nach seiner ordentlichen Leihe zum 1. FC Heidenheim beim FC Bayern durchsetzen. In der Vorbereitung konnte der Offensivspieler die Erwartungen allerdings nicht erfüllen.

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Deshalb trennen sich die Wege jetzt wieder. Laut Fabrizio Romano geht der Zuschlag an den FC Augsburg. Dem Transfer-Experten zufolge leihen die Fuggerstädter den gebürtigen Nürnberger samt Kaufoption für ein Jahr aus. Diese liegt ‚Sky‘ zufolge bei acht Millionen Euro, eine Rückkaufoption sei nicht Teil des Deals, dafür aber eine Weiterverkaufsbeteiligung. Zudem belaufe sich die Leihgebühr auf 500.000 Euro.

Den Medizincheck soll Ibrahimovic am Nachmittag absolvieren. Verläuft alles nach Plan, ist es gut möglich, dass der Rechtsfuß in der laufenden Spielzeit gegen die Bayern auf dem Platz stehen wird. An der Säbener Straße verfügt er über ein bis 2028 datiertes Arbeitspapier.