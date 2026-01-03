Leipzig verkündet Kampl-Abschied

Wie erwartet geht das Kapitel RB Leipzig für Kevin Kampl zu Ende. Die beiden Parteien haben sich in beiderseitigem Einvernehmen auf eine vorzeitige Vertragsauflösung zum 31. Januar 2026 geeinigt. Die Trennung erfolgt aus tragischen familiären Gründen: Kampls Bruder war vor einigen Wochen verstorben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Kevin hat diesen Klub in seiner Zeit hier maßgeblich geprägt. Er ist in all den Saisons zu einem der Gesichter von RB Leipzig gereift, war ein absoluter Führungsspieler auf und neben dem Feld und an den bislang größten Erfolgen des Klubs durch starke und verlässliche Leistungen maßgeblich beteiligt“, erklärt Leipzigs Geschäftsführer Marcel Schäfer, „seine Entscheidung, in dieser Situation die Kräfte ausschließlich für seine Familie zu bündeln, verdient allergrößten Respekt und unterstreicht einmal mehr seinen einwandfreien Charakter.“