Sommer: Karriereende in Gladbach?

Yann Sommer will nicht ausschließen, seine aktive Laufbahn bei Borussia Mönchengladbach zu beenden. Der 31-jährige Torhüter sagt im Interview mit der ‚WAZ‘: „Natürlich kann ich mir das vorstellen.“ Festlegen will sich Sommer aber nicht: „Man kann nie wissen, wie sich alles entwickelt, wie man selber spielt, wie die Leistungen ausfallen. Deshalb lasse ich mir das offen. Ich bin sehr glücklich in Gladbach.“

Sommer war 2014 für neun Millionen Euro vom FC Basel an den Niederrhein gewechselt. Der Vertrag des Schweizers läuft noch bis 2023. Mit Gladbach kämpft er zwei Punkte hinter Platz vier liegend um den Einzug in die Champions League. So auch im morgigen Duell mit Union Berlin (15:30 Uhr).