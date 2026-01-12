West Ham: Paquetá-Abschied rückt immer näher

Das Kapitel Premier League hat sich für Lucas Paquetá wohl bald schon erledigt. Der 28-jährige Brasilianer hat sich mit Flamengo auf die Rahmenbedingungen für eine Zusammenarbeit geeinigt, berichtet Fabrizio Romano. Nun fehlt nur noch die Übereinkunft des Klubs aus Rio de Janeiro mit West Ham United. Laut dem ‚Guardian‘ sind die Brasilianer dazu bereit, bis zu 40 Millionen Euro Ablöse zu zahlen.

Bei den Hammers steht Paquetá noch bis 2027 unter Vertrag. Dementsprechend werden die Londoner eine adäquate Ablöse fordern, um den Stammspieler freizugeben. Paquetá selbst pocht vehement auf eine Rückkehr in seine brasilianische Heimat.