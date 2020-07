MLS-Option für Vidal

Arturo Vidal hat einen Verehrer aus der amerikanischen Major League Soccer. Wie die chilenische Boulevardzeitung ‚La Cuarta‘ berichtet, interessiert sich Inter Miami für den 33-Jährigen vom FC Barcelona. Der Klub von David Beckham geht in der kommenden Saison erstmals in der MLS an den Start und fahndet noch nach Verstärkungen.

Bei Barça droht Vidal eine untergeordnete Rolle, da die Katalanen nicht erst seit der Verpflichtung von Miralem Pjanic (30) ein Überangebot im Mittelfeld haben. 2021 läuft der Vertrag des ehemaligen Bundesliga-Profis bei den Blaugrana aus. Zuletzt wurde bei Vidal auch über eine Rückkehr in die Serie A spekuliert. Nach wie vor träumt der Abräumer von einem Engagement bei den Boca Juniors.