Union verkündet Klaus-Deal

Torhüter Carl Klaus (32) und Union Berlin setzen die Zusammenarbeit fort. Informationen des ‚kicker‘ zufolge befinden sich die Gespräche über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags in den finalen Zügen.

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Update (11:04 Uhr): Inzwischen hat Union die Verlängerung mit Klaus offiziell bekanntgegeben. Zur Vertragslaufzeit macht der Bundesligist keine Angaben.

Der gebürtige Stuttgarter ist bei den Eisernen die Nummer drei, kam in den vergangenen Wochen aufgrund der Verletzungen von Stammkeeper Frederik Rönnow (33) und Ersatz Matheo Raab (27) aber zu seinen ersten drei Bundesliga-Einsätzen und zeigte dabei ordentliche Leistungen. Auch der FSV Mainz 05 bekundete Interesse an Klaus, geht nun aber leer aus.