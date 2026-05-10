Großer Markt: Affengruber in die Bundesliga?

Der Weg von Innenverteidiger David Affengruber könnte nach Deutschland führen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der 25-Jährige Interessenten aus der Bundesliga, Italien und Spanien. Konkret werde der Österreicher außerdem von Juventus Turin, dem AC Mailand, Atlético Madrid, dem FC Sevilla und Manchester United beobachtet.

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Affengrubers Trainer Eder Sarabia hatte beim FC Elche zuletzt vehement gefordert, dass der Abwehrspieler mit zur Weltmeisterschaft fahren müsse. Beim spanischen Erstligisten ist er einer der Leistungsträger. Vertraglich ist Affengruber noch bis 2027 an Elche gebunden. Vor zwei Jahren waren Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach interessiert.