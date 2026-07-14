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Offiziell Serie A

Doekhi-Transfer besiegelt

von David Hamza - Quelle: sslazio.it
Danilho Doekhi im Trainingsanzug @Maxppp

Danilho Doekhi hat bei Lazio Rom unterschrieben. Der 28-Jährige schließt sich dem Tabellenneunten der vergangenen Serie A-Saison ablösefrei an, sein Vertrag bei Union Berlin lief Ende Juni nach vier Jahren aus.

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Beim Team von Gennaro Gattuso unterschreibt der niederländische Innenverteidiger einen Kontrakt bis 2029. Berlin verlässt Doekhi nach insgesamt 137 Einsätzen, in denen der kopfballstarke Abwehrspieler 16 Tore erzielte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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