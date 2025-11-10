DFB-Nominierung: Nagelsmanns Plan mit Karl

Lennart Karl startet in der laufenden Saison beim FC Bayern so richtig durch. Viele rechneten daher bereits mit einer Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft, stattdessen soll der 17-Jährige laut Bundestrainer Julian Nagelsmann aber zunächst in der deutschen U21-Auswahl herangeführt werden.

„Generell habe ich immer gesagt, dass ich kein Freund davon bin, junge Spieler frühzeitig übermäßig zu hypen. […] Lennart macht das bei Bayern in der Spielzeit, die er bekommt, gut. Aber zuerst muss er die U21 durchlaufen und sich dort beweisen. Er kann dort eine wichtige Rolle spielen, was das Ziel jedes Bayern-Spielers ist. Im Moment braucht er aber mehr Bundesliga-Minuten, es ist noch zu früh“, erklärte Nagelsmann auf der heutigen Pressekonferenz vor den anstehenden Länderspielen gegen Luxemburg (Freitag, 20:45 Uhr) und die Slowakei (Montag, 20:45 Uhr).

Besonderes Gesamtpaket

Karls Vorteil ist das spannende Profil, das er mitbringt. „Da sind Said El Mala, Lennart Karl und andere interessante junge Spieler. Beide haben unterschiedliche Profile. Wir haben nicht viele klassische Flügelspieler, die mit dem Ball am Fuß gut umgehen und nach innen ziehen können“, findet Nagelsmann.

Während El Mala schon jetzt für das DFB-Team nominiert wurde, muss sich Karl noch etwas gedulden. Geht er beim deutschen Rekordmeister die nächsten Entwicklungsschritte, ist es aber nur eine Frage der Zeit, bis der technisch versierte Rechtsaußen für die A-Nationalmannschaft berufen wird.