Wanner verkündet DFB-Entscheidung

Paul Wanner hat sich endgültig dafür entschieden, für die österreichische anstatt die deutsche Nationalmannschaft auflaufen zu wollen. Nach Informationen der ‚Bild‘ unterrichtete der offensive Mittelfeldspieler DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann sowie U21-Coach Antonio Di Salvo darüber in einem persönlichen Gespräch. Bereits Ende Januar hatte es ähnliche Berichte über Wanners Entscheidung für den ÖFB gegeben, die der Youngster kurz darauf allerdings dementierte. Mit der Aussicht auf einen festen Startplatz im WM-Kader sollen die Österreicher den Linksfuß, der im Sommer für rund 15 Millionen Euro vom FC Bayern zur PSV Eindhoven gewechselt war, nun überzeugt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegenüber ‚Sky‘ begründet Wanner: „Diese Entscheidung war die wahrscheinlich schwerste meiner Karriere. […] Der Austausch mit dem ÖFB hat permanent stattgefunden, mit Ralf Rangnick und seinem Trainerteam habe ich seit sehr langer Zeit einen super offenen, ehrlichen Austausch. Diesen haben wir in den vergangenen Wochen noch einmal intensiviert. Am Ende darf es bei dieser Entscheidung nicht um kurzfristige Überlegungen oder Versprechungen gehen. Es geht darum, was man fühlt. Hier bin ich speziell Antonio Di Salvo und Julian Nagelsmann sowie dem ganzen DFB dankbar: Denn alle Gespräche waren fair und auf einer Ebene ohne jeden Druck. Es ging dabei auch nie um irgendwelche Garantien. Es geht nur darum, was man fühlt. Ich war sehr gerne Teil der deutschen Nachwuchsnationalmannschaften. Aber nun, bei der finalen Entscheidung und nach vielen Gesprächen mit meiner Familie, habe ich das Gefühl und Bewusstsein gewonnen: Ich möchte für Österreich auflaufen.“