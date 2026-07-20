Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Medizincheck heute: Sirch in die Bundesliga

Luca Sirch erfüllt sich seinen Traum von der Bundesliga. Heute geht sein Wechsel über die Bühne.

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
1 min.
Luca Sirch für den FCK im Einsatz @Maxppp

Luca Sirch (27) ist ein echter Spätstarter. Seine Herrenkarriere begann er in der Landesliga, kämpfte sich später durch insgesamt 131 Viertligapartien, ehe er 2024 beim 1. FC Kaiserslautern landete. Zwei starke Zweitliga-Spielzeiten später geht es noch eine Etage höher.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Bild‘ berichtet, absolviert Sirch am heutigen Montag den Medizincheck bei der SV Elversberg, ehe er seinen Vertrag unterschreibt. Der Bundesliga-Aufsteiger setzt sich somit gegen die Mitbewerber Union Berlin, Hannover 96, SC Paderborn und VfL Wolfsburg durch.

Für Sirch wird keine Ablöse fällig. Sein Vertrag beim FCK war zum 30. Juni ausgelaufen. In Elversberg soll der Allrounder im Defensivverbund an allen Ecken und Enden mithelfen, die Klasse zu halten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Kaiserslautern
Elversberg
Luca Noah Sirch

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Kaiserslautern Logo 1. FC Kaiserslautern
Elversberg Logo SV Elversberg
Luca Noah Sirch Luca Noah Sirch
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert