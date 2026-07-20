Medizincheck heute: Sirch in die Bundesliga

Luca Sirch (27) ist ein echter Spätstarter. Seine Herrenkarriere begann er in der Landesliga, kämpfte sich später durch insgesamt 131 Viertligapartien, ehe er 2024 beim 1. FC Kaiserslautern landete. Zwei starke Zweitliga-Spielzeiten später geht es noch eine Etage höher.

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, absolviert Sirch am heutigen Montag den Medizincheck bei der SV Elversberg, ehe er seinen Vertrag unterschreibt. Der Bundesliga-Aufsteiger setzt sich somit gegen die Mitbewerber Union Berlin, Hannover 96, SC Paderborn und VfL Wolfsburg durch.

Für Sirch wird keine Ablöse fällig. Sein Vertrag beim FCK war zum 30. Juni ausgelaufen. In Elversberg soll der Allrounder im Defensivverbund an allen Ecken und Enden mithelfen, die Klasse zu halten.