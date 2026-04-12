Neuer Klub für Darmian?

Matteo Darmian wird Inter Mailand im Sommer aller Voraussicht nach verlassen. Nach Informationen von Matteo Moretto bemüht sich sein Ex-Klub FC Turin um eine Verpflichtung des 36-Jährigen. Da der Vertrag des flexibel einsetzbaren Verteidigers zum Saisonende ausläuft, wäre er ablösefrei zu haben.

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Darmian war 2021 nach Mailand gewechselt und bestritt 216 Pflichtspiele für die Nerazzurri. Nach fünf Jahren endet dieses Kapitel nun im Sommer. Den FC Turin kennt der 46-fache italienische Nationalspieler noch bestens. Von 2011 bis 2015 lief Darmian für die Granata auf, ehe er damals den Sprung zu Manchester United wagte.