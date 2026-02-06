Menü Suche
Kommentar
FT-Exklusiv FT-Kurve Weltmeisterschaft

Marokko-Coach Regragui reicht Rücktritt ein

von Fabian Ley - Quelle: FT-Exklusiv
Walid Regragui auf der Trainerbank @Maxppp

Nur wenige Wochen nach dem Afrika-Cup will Walid Regragui von seinem Amt als marokkanischer Nationaltrainer ausscheiden. Nach FT-Informationen hat der 50-Jährige aufgrund von Erschöpfung seinen Rücktritt eingereicht. Noch bleibt abzuwarten, ob der marokkanische Fußballverband die Entscheidung akzeptieren wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Regragui hatte die Löwen vom Atlas im August 2022 übernommen und wenige Monate später bei der Weltmeisterschaft in Katar sensationell ins Halbfinale geführt. Am 18. Januar dieses Jahres verloren die Nordafrikaner das Afrika-Cup-Finale im eigenen Land auf dramatische Art und Weise gegen den Senegal (0:1).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft
Afrika-Cup
Marokko
Walid Regragui

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Afrika-Cup Afrika-Cup
Marokko Flag Marokko
Walid Regragui Walid Regragui
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert