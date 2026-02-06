Marokko-Coach Regragui reicht Rücktritt ein

Nur wenige Wochen nach dem Afrika-Cup will Walid Regragui von seinem Amt als marokkanischer Nationaltrainer ausscheiden. Nach FT-Informationen hat der 50-Jährige aufgrund von Erschöpfung seinen Rücktritt eingereicht. Noch bleibt abzuwarten, ob der marokkanische Fußballverband die Entscheidung akzeptieren wird.

Regragui hatte die Löwen vom Atlas im August 2022 übernommen und wenige Monate später bei der Weltmeisterschaft in Katar sensationell ins Halbfinale geführt. Am 18. Januar dieses Jahres verloren die Nordafrikaner das Afrika-Cup-Finale im eigenen Land auf dramatische Art und Weise gegen den Senegal (0:1).