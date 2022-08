„PSG atomisiert Lille“ | Neapels neuer Stern

PSG im Überroll-Modus

17:3 Tore, neun Punkte und ein zufriedenes Kollektiv – Paris St. Germain hätte sich den Saisonstart wohl exakt so gewünscht. Beim 7:1-Erfolg über den OSC Lille präsentierten sich Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé von ihrer besten Seite. „Paris atomisiert Lille“, hält ‚Nice-Martin‘ fest. Auch von angeblichen Zerwürfnissen zwischen den Superstars war gegen den Meister von 2021 nichts zu sehen. Die ‚L’Équipe‘ sieht bei PSG nach kurzer Zeit unter Cheftrainer Christophe Galtier die „totale Harmonie“.

Casemiros Erbe

Gegen Celta Vigo trat Real Madrid erstmals ohne Casemiro im Mittelfeld an. Bei den Königlichen stellte sich die Frage, ob Neuzugang Aurélien Tchouaméni erfolgreich dessen Nachfolge antreten kann. Das Urteil der ‚as‘ fällt nach nur 58 Einsatzminuten bereits positiv aus: „Der Franzose führte Madrid am ersten Tag ohne Casemiro mit ähnlichen Zahlen in der Zentrale an.“ Bis der 22-Jährige den Status des Brasilianers erreicht, sind allerdings noch weitere 334 Pflichtspiele zu gehen.

Napolis neuer Star

Die SSC Neapel hat in der Serie A einen Blitzstart hingelegt. Nach dem 5:2 gegen Hellas Verona folgte am vergangenen Wochenende gegen Aufsteiger AC Monza ein 4:0. Im Zentrum der Aufmerksamkeit: Sommerneuzugang Khvicha Kvaratskhelia beziehungsweise „Kvarastella“, wie der ‚Corriere dello Sport‘ schreibt. Der 21-jährige Georgier steuerte insgesamt vier Scorerpunkte zu den beiden Siegen bei und ist der Tageszeitung zufolge Neapels „neues Licht“ am Himmel. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ bezeichnet den Zehn-Millionen-Einkauf schon jetzt als „echtes Schnäppchen“.