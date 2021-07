Inter: Marotta bestätigt Bellerín-Interesse

Inter Mailand möchte nach dem Verkauf von Achraf Hakimi (22) an Paris St. Germain keine weiteren Leistungsträger verlieren und selber nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. In einem Interview mit ‚Sky Italia‘ sagt der Vorstandsvorsitzende Giuseppe Marotta: „Es ist unsere Absicht, mit dieser Gruppe, die uns viel Freude bereitet hat und zurecht als großartiges Team betrachtet wird, in die neue Saison zu gehen.“

Nach dem Abgang von Hakimi klafft bei Inter vor allem auf der rechten Außenbahn eine Lücke. Während Valentino Lazaro (25) keine Zukunft in Mailand hat, ranken sich seit Wochen Gerüchte um Hector Bellerín vom FC Arsenal, die Marotta nun validiert: „Bellerín ist ein Name, der oft genannt wurde und wir sind an ihm interessiert.“ Für die linke Außenbahn sei zudem auch eine Rückkehr von Alex Telles (28) von Manchester United nicht auszuschließen.