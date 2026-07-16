Youngster Emmanuel Mbemba hat eine richtungsweisende Entscheidung für seine Zukunft getroffen. Der 18-Jährige bleibt in Paris, wechselt aber von Paris St. Germain zum Paris FC und unterschreibt dort bis 2030. Weil der Vertrag bei PSG ausgelaufen ist, wird keine Ablöse fällig.

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Emmanuel Mbemba signe son premier contrat professionnel au Paris FC. ✍️🆕



Le Paris FC est heureux d’annoncer l’arrivée du défenseur en provenance du @PSG_inside 💙



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Auch der FC Bayern, der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen waren am U19-Nationalspieler interessiert, der Verteidiger liebäugelte zudem mit einem Wechsel in die Premier League zum FC Arsenal. Letztlich fiel die Wahl aber auf den französischen Erstligisten.