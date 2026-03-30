Werders ungewöhnliche Transfer-Therapie

Werder Bremen lässt sich fortan von Excel Sports Management beraten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde die US-Agentur beauftragt, um Strukturen im Klub zu analysieren und gegebenenfalls zu verbessern.

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Besonders im Fokus stehe dabei die Transferpolitik des Bundesligisten. Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz steht ob der schwachen Zugänge im Sommer immer wieder in der Kritik. Leih-Flops wie Maximilian Wöber (28) oder Victor Boniface (25) sollen künftig nicht mehr an der Weser aufschlagen.