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Bundesliga

Werders ungewöhnliche Transfer-Therapie

von Lukas Hörster - Quelle: Bild
Clemens Fritz im Interview @Maxppp

Werder Bremen lässt sich fortan von Excel Sports Management beraten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurde die US-Agentur beauftragt, um Strukturen im Klub zu analysieren und gegebenenfalls zu verbessern.

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Besonders im Fokus stehe dabei die Transferpolitik des Bundesligisten. Geschäftsführer Profifußball Clemens Fritz steht ob der schwachen Zugänge im Sommer immer wieder in der Kritik. Leih-Flops wie Maximilian Wöber (28) oder Victor Boniface (25) sollen künftig nicht mehr an der Weser aufschlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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