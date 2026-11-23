Neues Detail beim Musiala-Vertrag enthüllt
In Fußball-Deutschland ist das Wohlergehen von Jamal Musiala weiterhin Thema Nummer eins. Bei ‚Sky90‘ enthüllte Experte Lothar Matthäus jetzt ein Detail zur Vertragsunterzeichnung des 23-Jährigen im Februar 2025: „Jamal Musialas Umfeld erfuhr sieben Monate nach der Vertragsverlängerung von seiner Krankheit. Als der Vertrag unterschrieben wurde, lief alles reibungslos.“
Musiala unterschrieb bis 2030 und stieg zu den Top-Verdienern an der Säbener Straße auf. Seitdem werfen den deutschen Nationalspieler Verletzungen und eine neurologische Erkrankung zurück. Einige Bayern-Verantwortlichen brachten in der vergangenen Woche einen Gehaltsverzicht des Offensivkünstlers ins Spiel und ernten seitdem viel Kritik.
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