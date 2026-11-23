In Fußball-Deutschland ist das Wohlergehen von Jamal Musiala weiterhin Thema Nummer eins. Bei ‚Sky90‘ enthüllte Experte Lothar Matthäus jetzt ein Detail zur Vertragsunterzeichnung des 23-Jährigen im Februar 2025: „Jamal Musialas Umfeld erfuhr sieben Monate nach der Vertragsverlängerung von seiner Krankheit. Als der Vertrag unterschrieben wurde, lief alles reibungslos.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Musiala unterschrieb bis 2030 und stieg zu den Top-Verdienern an der Säbener Straße auf. Seitdem werfen den deutschen Nationalspieler Verletzungen und eine neurologische Erkrankung zurück. Einige Bayern-Verantwortlichen brachten in der vergangenen Woche einen Gehaltsverzicht des Offensivkünstlers ins Spiel und ernten seitdem viel Kritik.