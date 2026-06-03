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Liverpool: Überraschender Grund für die Alonso-Absage

von Lukas Weinstock - Quelle: Sport Bild
Real-Coach Xabi Alonso @Maxppp

Xabi Alonso wollte offenbar nicht beim FC Liverpool übernehmen. Grund dafür war laut der ‚Sport Bild‘, dass der Trainer in Liverpool an Transfer-Entscheidungen zwar beteiligt ist, aber nicht das letzte Wort hat. Eine solche Hierarchie wurde ihm bei Real Madrid zum Verhängnis, wo er nach nur sieben Monaten im Amt wieder entlassen wurde.

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Inzwischen hat Alonso beim FC Chelsea einen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Bei den Reds tritt derweil allem Anschein nach Andoni Iraola vom AFC Bournemouth die Nachfolge von Arne Slot an.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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