Broschinski vor schneller Deutschland-Rückkehr?

Der Karlsruher SC arbeitet offenbar an einer Leihe von Moritz Broschinski (25). Laut ‚Sky‘ fanden bereits erste Gespräche statt, um einen möglichen Deal zu diskutieren. Neben dem KSC seien auch weitere Vereine an dem Mittelstürmer vom FC Basel dran.

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Broschinski war erst im vergangenen Jahr für 1,5 Millionen Euro vom VfL Bochum in die Schweiz gewechselt – für den bei Energie Cottbus ausgebildeten 1,90-Rechtsfuß ist es die erste Auslandsstation. In Karlsruhe könnte der frühere deutsche U19-Nationalspieler den Kaderplatz von Fabian Schleusener (34) einnehmen, den es ablösefrei zu Fortuna Düsseldorf zieht.