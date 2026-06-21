Köln erkundigt sich nach 17-Tore-Knipser

Der 1. FC Köln streckt offenbar die Fühler nach Mateusz Zukowski aus. Informationen der ‚Bild‘ zufolge hat sich der Bundesligist beim 1. FC Magdeburg bereits nach dem Angreifer und den möglichen Transfer-Bedingungen erkundigt.

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Weil die Ablöseforderungen der Magdeburger dem FC zu hoch sind und er bis dato noch nicht nachhaltig seine Qualitäten als Erstliga-Knipser nachgewiesen hat, ist Zukowski laut dem Boulevardblatt derzeit aber nicht Kölns Transferziel Nummer eins für den Sturm. Ein möglicher Wechsel könne „je nach Entwicklung auf dem Markt aber schnell wieder heiß werden“.

Zukowski steuerte in seiner ersten Saison für Magdeburg beeindruckende 17 Treffer und drei Vorlagen in 21 Ligaspielen bei. Mit seinen Leistungen schoss sich der 24-Jährige in die polnische Nationalmannschaft und auf den Zettel mehrerer Bundesligisten. Neben Köln wird unter anderem auch Eintracht Frankfurt Interesse nachgesagt.