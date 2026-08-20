Der Transfer von Nico Elvedi zu Leeds United hat Borussia Mönchengladbach ein paar zusätzliche Millionen beschert. Laut ‚Bild‘ müssen jedoch einige Parameter erfüllt werden, damit der gesamte Betrag von zehn Millionen Euro fällig wird. Die Sockelablöse beträgt 8,25 Millionen Euro, nur über Bonuszahlungen können weitere 1,75 Millionen Euro fließen.

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Diese sind dem Bericht zufolge an die Anzahl der Pflichtspiele des 29-jährigen Schweizers gekoppelt. Auch beim Klassenerhalt von Leeds sowie bei einer möglichen Europapokalqualifikation sind Zahlungen fällig. Des Weiteren sicherten sich die Fohlen eine Weiterverkaufsbeteiligung von 15 Prozent.