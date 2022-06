Bochum: Keine Angst vor Ausverkauf

Beim VfL Bochum machen sie sich keine Sorgen um einen Ausverkauf im Sommer. „Die Vorbereitungen für Transfers und Vertragsverlängerungen waren so präzise, dass das Ergebnis am Ende entsprechend gut sein wird“, so Geschäftsführer Ilja Kaenzig gegenüber der ‚WAZ‘, „ich mache mir überhaupt keine Sorgen, dass wir nicht eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen werden, die das nächste Wunder namens Klassenerhalt schaffen kann.“

Bislang mussten die Bochumer zwölf Abgänge vermelden, im Gegenzug stehen mit Spielmacher Kevin Stöger (29, kommt von Mainz 05) und Stürmer Philipp Hofmann (29, kommt vom Karlsruher SC) nur zwei Neuzugänge. Kaenzig: „Es ist doch klar, dass man wie in jedem Jahr Geduld haben muss bei einem Verein mit begrenzten Mitteln, der die niedrigsten Gehälter der Bundesliga zahlt.“