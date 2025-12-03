Menü Suche
„Große Unstimmigkeit“: Kritik an Toppmöller wächst

Bei Eintracht Frankfurt ist in dieser Saison vor allem spielerisch noch viel Luft nach oben. Intern wächst die Unzufriedenheit. Auch Dino Toppmöller ist nicht mehr gefeit vor Kritik.

von Dominik Sandler - Quelle: Sport Bild
1 min.
Dino Toppmöller kämpft mit Eintracht Frankfurt um die Teilnahme an der Champions League @Maxppp

Mit Platz sieben in der Liga bleibt Eintracht Frankfurt für den Moment hinter den Erwartungen zurück, hinzu kommen das frühe Aus im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund (2:4 i.E.) und die herben Klatschen in der Champions League.

Während es in den vergangenen Jahren bei der SGE stetig aufwärts ging, ist diese Saison bislang ein kleiner Rückschritt. Zwar holten die Hessen aus den vergangenen sechs Ligaspielen zwölf Punkte und blieben ungeschlagen, doch die Art und Weise stößt den Verantwortlichen laut der ‚Sport Bild‘ sauer auf.

Wichtige Adventszeit für die SGE

Toppmöller genieße weiterhin das Vertrauen, doch er und sein Team werden intern in die Pflicht genommen, da die Auftritte zu mut- und energielos seien. Für „große Unstimmigkeit im Umfeld“ sorge außerdem, dass auch gestandene Spieler „viel zu zaghaft, fast ängstlich“ auftreten würden.

Insgesamt führt die fehlende sportliche Entwicklung dazu, dass der Druck wächst. Das Toppmöller-Team kassierte in der Liga schon 23 Gegentreffer, nur Teams von Platz 14 abwärts sind schlechter. Vier Spiele bleiben den Adlerträgern noch, um die Form zu verbessern. Am Samstag (18:30 Uhr) steht das schwere Auswärtsspiel bei RB Leipzig an. Gegen die Sachsen und auch danach muss Frankfurt liefern. „Sonst gerät auch der Trainer in die Diskussion“, so die Schlussfolgerung des Fachmagazins.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
