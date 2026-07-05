Chelsea sichert sich zwei wichtige Unterschriften

Mahdi Nicoll-Jazuli (16) verschreibt seine Zukunft dem FC Chelsea. Informationen von ‚The Athletic‘ zufolge hat das Mittelfeld-Juwel an der Stamford Bridge einen frischen Fördervertrag unterschrieben, der sich im Januar an seinem 17. Geburtstag in einen Profivertrag umwandelt.

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Nicoll-Jazuli gehörten zu den größten Talenten seines Jahrgangs und soll zahlreiche europäische Topklubs auf den Plan gerufen haben. Der englische U17-Nationalspieler bleibt den Blues aber genauso wie Positionskollege Reggie Watson

(16) erhalten, dessen firsch unterzeichneter Kontrakt laut dem ‚Mirror‘ zum Jahresanfang ebenfalls in einen Profivertrag umgewandelt wird.