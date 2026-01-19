Bundesliga: Die FT-Topelf des 18. Spieltags

Spieler des Spieltags: Michael Olise

Michael Olise hat es wieder getan. Zum dritten Mal in dieser Saison war der Franzose an mindestens vier Toren direkt beteiligt. Beim 5:1-Sieg gegen RB Leipzig benötigte der 24-Jährige als Joker nur 34 Minuten, um das Spiel für den deutschen Rekordmeister zu entscheiden. Die Tore von Harry Kane, Jonathan Tah und Aleksandar Pavlovic legte er mustergültig vor, kurz vor Schluss krönte er mit dem fünften Bayern-Treffer seine Leistung endgültig.

Die Ergebnisse im Überblick

Werder Bremen - Frankfurt 3:3

Dortmund - St. Pauli 3:2

Wolfsburg - Heidenheim 1:1

Hoffenheim - Leverkusen 1:0

1.FC Köln - FSV Mainz 2:1

Hamburger SV - Gladbach 0:0

RB Leipzig - FC Bayern 1:5

Stuttgart - Union Berlin 1:1

FC Augsburg - SC Freiburg 2:2