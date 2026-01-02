Bundesliga
Kiel schnappt sich Tohumcu
Holstein Kiel bedient sich bei der TSG Hoffenheim. Auf Leihbasis wechselt Umut Tohumcu (21) von der TSG Hoffenheim zu den Störchen. Eine Kaufoption wurde zwischen den Vereinen dem Vernehmen nach nicht vereinbart.
Umut Tohumcu wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis von der TSG Hoffenheim zu Holstein Kiel.
Damit nicht genug: In Jonas Meffert (31/HSV) befindet sich bereits ein zweiter Mittelfeldspieler im Anflug auf Kiel. Den nötigen Platz im Kader hat der Zweitligist bereits geschaffen, indem die Leihe von Robert Wagner (22/SC Freiburg) vorzeitig abgebrochen wurde.
