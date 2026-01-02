Kiel schnappt sich Tohumcu

Holstein Kiel bedient sich bei der TSG Hoffenheim. Auf Leihbasis wechselt Umut Tohumcu (21) von der TSG Hoffenheim zu den Störchen. Eine Kaufoption wurde zwischen den Vereinen dem Vernehmen nach nicht vereinbart.

Damit nicht genug: In Jonas Meffert (31/HSV) befindet sich bereits ein zweiter Mittelfeldspieler im Anflug auf Kiel. Den nötigen Platz im Kader hat der Zweitligist bereits geschaffen, indem die Leihe von Robert Wagner (22/SC Freiburg) vorzeitig abgebrochen wurde.