Schnäppchen: Neue Bundesliga-Spur bei Ducksch

Marvin Ducksch könnte nach nur einem Jahr bei Birmingham City in die Bundesliga zurückkehren. Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigt sich unter anderem der FC Augsburg mit einer Verpflichtung des 32-Jährigen. Besonders interessant: Da Birmingham den Aufstieg verpasst hat und auch in der kommenden Saison zweitklassig spielt, greift demnach eine Nicht-Aufstiegsklausel, durch die der Torjäger für rund eine Million Euro zu haben ist.

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Ducksch war im vergangenen Sommer für rund zwei Millionen Euro nach England gewechselt und steht bei Birmingham noch bis 2028 unter Vertrag. In seiner ersten Saison auf der Insel erzielte der Rechtsfuß elf Tore in 36 Pflichtspielen. Bereits in den vergangenen Monaten wurde der Angreifer immer wieder mit einer Rückkehr nach Deutschland in Verbindung gebracht, unter anderem Hertha BSC soll sich nach ihm erkundigt haben. Auch AEK Athen und Real Sociedad wurden zuletzt als Interessenten gehandelt.

Dass es weiterhin zahlreiche Interessenten für Ducksch gibt, dürfte auch an seiner starken Zeit beim SVW liegen. Für die Grün-Weißen erzielte der gebürtige Dortmunder in 134 Pflichtspielen starke 54 Treffer. Eine Rückkehr zum SV Werder schloss Ducksch gegenüber der ‚Bild‘ zuletzt jedoch selbst aus.