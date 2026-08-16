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SV Werder: Macht Deman den Abflug?

von Julian Jasch - Quelle: Sacha Tavolieri
Olivier Deman im Werder-Trikot @Maxppp

Olivier Deman (26) weckt Begehrlichkeiten in seiner belgischen Heimat. Laut Transferinsider Sacha Tavolieri gehört der Werder-Profi neben Tuur Rommens (23/Glasgow Rangers) und Jayden Meghoma (20/FC Brentford) beim FC Brügge zu den Kandidaten für die Linksverteidiger-Position.

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Deman steht in Bremen noch bis 2028 unter Vertrag, bereits im Winter kursierten Abschiedsgerüchte. Einen Abgang des Linksfußes kann sich der Bundesligist in diesem Sommer aber eigentlich nur erlauben, sofern man passenden Ersatz am Haken hat.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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