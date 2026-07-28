Karriereende: Neuer verrät seine Tendenz

Manuel Neuer bestreitet wohl seine letzte Saison für den FC Bayern. „Ich spiele die Spiele nicht, um zu sagen, das ist jetzt so mein letztes Spiel. Egal, ob ich jetzt vielleicht in dem einen oder anderen Stadion jetzt das letzte Mal gewesen bin eventuell, aber jetzt schauen wir mal. Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre“, ordnet der 40-Jährige angesprochen auf ein mögliches Karriereende in einer Medienrunde ein.

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Nach langem Zögern verlängerte Neuer seinen auslaufenden Vertrag Mitte März um ein Jahr bis 2027. In der kommenden Spielzeit wird er sich des Öfteren mit Ersatzkeeper Jonas Urbig (22) abwechseln. „Es macht einfach Spaß. Ich hätte vielleicht in 85 Prozent der Fälle aufgehört, aber in dieser Mannschaft, mit dem Staff und Trainerteam macht es einfach Spaß. Wir haben immer die Möglichkeit, um alle Titel zu spielen. Wir sind voll auf der Höhe mit der Mannschaft. Und deshalb zählt dieses Team, die Mannschaft und die Struktur, wie wir sie im Verein haben, zu den 15 Prozent, bei denen ich gesagt habe: Ich muss auf jeden Fall weitermachen“, erklärt Neuer.