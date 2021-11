Bei PSG: Adeyemi-Berater mit nächstem „Show-Treffen”

Karim Adeyemis Berater Thomas Solomon war in den zurückliegenden Wochen sehr umtriebig. Unter anderem stand der Agent bei Real sowie Atlético Madrid auf der Matte. Auch dem FC Bayern stattete Solomon einen Besuch ab. Am heutigen Donnerstag war nach Informationen von ‚Sport1‘ Paris St. Germain an der Reihe. In Paris habe Adeyemis Vertreter sich mit Klub-Repräsentanten getroffen.

Beste Chancen auf die Adeyemi-Verpflichtung im kommenden Sommer werden momentan aber Borussia Dortmund zugeschrieben. Die Stippvisite beim FC Bayern nannte die ‚Sport Bild‘ zuletzt sogar ein „Show-Treffen“. Diese Formulierung legt den Verdacht nahe, dass die Adeyemi-Seite den FCB auf der Suche nach dem nächsten Karriereschritt nur als Spielball nutzte. Gilt Gleiches auch für PSG? Möglich ist das, schließlich zählt für Adeyemi in erster Linie die persönliche sportliche Perspektive.

Rund 35 bis 40 Millionen Euro stehen als Ablöse für den 19-jährigen Sprinter im Raum. Der BVB müsste also an seine Schmerzgrenze gehen. PSG und auch Bayern haben Ablösen in solchen Sphären schon mehrfach auf den Tisch gelegt – ähnlich wie der FC Barcelona, der ebenfalls interessiert ist, sich allerdings in wirtschaftlichen Nöten befindet.