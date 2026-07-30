Paukenschlag: Deutscher Trainer für Newcastle

Seit November 2021 steht Eddie Howe für Newcastle United an der Seitenlinie. Dem 48-jährigen Coach wurde nach der Übernahme durch den Saudischen Staatsfonds die Aufgabe zuteil, die Magpies zu einem etablierten Champions League-Klub zu formen. Dieses Unterfangen findet jetzt offenbar ein jähes Ende.

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Laut Fabrizio Romano trennen sich Howe und der englische Erstligist mit sofortiger Wirkung. Nach 231 Pflichtspielen in etwas mehr als vier Jahren scheint das Kapitel beendet. ‚The Athletic‘ bestätigt die Informationen inzwischen. Die Trennung sei nach intensiven Gesprächen in den vergangenen zwei Tagen von Howe ausgegangen.

Ein Nachfolger steht Romano zufolge auch schon in den Startlöchern. Die Verhandlungen mit Matthias Jaissle sollen kurz vor dem Abschluss stehen. Aktuell ist Jaissle noch bei Al Ahli in der Saudi Pro League angestellt. Ein Wechsel dürfte aufgrund der verwobenen Vereinsstrukturen nur Formsache sein.