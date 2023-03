Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

Borussia Dortmund

Beim Tabellenführer gibt es nach wie vor einige offene Personalien mit auslaufenden Verträgen. Eine von ihnen: Raphaël Guerreiro. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ planen die Verantwortlichen, dem Portugiesen, der zuletzt im Mittelfeld glänzte, einen neuen Zweijahresvertrag vorzulegen. Zeitnah nach der Länderspielpause soll eine endgültige Entscheidung beim 29-Jährigen fallen.

FC Bayern

Für den Hammer der Woche sorgen die Bayern. Julian Nagelsmann ist nach übereinstimmenden Berichten nicht länger Trainer der Münchner. Die Entlassung des 35-Jährigen verkündete der Rekordmeister am heutigen Freitag. Auf Nagelsmann folgt Thomas Tuchel, der im September beim FC Chelsea entlassen wurde.

Lese-Tipp

Amine Adli im FT-Interview: „Wusste genau, dass es einen Elfmeter geben muss“

Union Berlin

Bereits in der Vergangenheit wurde den Eisernen Interesse an Michael Martin vom österreichischen Erstligisten SV Ried nachgesagt. Daran hat sich offenbar nichts geändert. ‚Laola1‘ bringt den 22-Jährigen Mittelfeldspieler erneut mit Union Berlin in Verbindung.

SC Freiburg

Vertragsverlängerung in Freiburg: Ersatztorhüter Benjamin Uphoff wurde am Mittwoch mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet. Zur genauen Laufzeit macht der SC wie üblich keine Angaben.

RB Leipzig

Eine Verlängerung würde auch RB gerne verkünden, doch noch gibt es zwischen den Sachsen und Dani Olmo keine Einigung. Der Vertrag des Spaniers läuft 2024 aus, dessen Ausdehnung kommt aber laut ‚Sport Bild‘ nur zustande, wenn sich Leipzig für die Champions League qualifiziert. Bei RB wird man also auch deshalb auf einen erfolgreichen Saisonschlussspurt hoffen.

Eintracht Frankfurt

Der Transfer von Willian Pacho zu Eintracht Frankfurt ist mittlerweile unter Dach und Fach. Wie ‚Sky‘ berichtet, wurden alle nötigen Papiere schon unterschrieben. Der Innenverteidiger von Royal Antwerpen wird sich im Sommer der SGE anschließen und kostet dem Vernehmen nach neun Millionen Euro plus Boni.

VfL Wolfsburg

Eine ruhige Woche in Wolfsburg, die Augen richten sich auf die Nationalmannschaft. Dort steht Felix Nmecha vor seinem Debüt. Denn der Mittelfeldspieler des VfL wurde erstmals für die DFB-Elf berufen. Bundestrainer Hansi Flick attestierte dem 22-Jährigen auf der heutigen Pressekonferenz „enorme Qualität“.

Bayer Leverkusen

Neue Gerüchte um Florian Wirtz: Laut ‚90min.com‘ hat Manchester City erneut Interesse am 19-Jährigen bekundet und beschäftigen sich wieder intensiver mit dem Offensivjuwel der Leverkusener.

FSV Mainz 05

Anton Stach befindet sich offenbar schon länger auf dem Radar von Borussia Dortmund. Laut ‚Sport1‘ verfolgte der BVB den Mittelfeldspieler bereits, als dieser noch bei Greuther Fürth spielte. Mainz möchte den 24-Jährigen aber nicht verlieren und werden deshalb dem Bericht zufolge eine Option in Stachs Vertrag aktivieren, durch die sich dieser um ein Jahr bis 2025 verlängert.

Borussia M’gladbach

Geht der Kapitän von Bord? Laut der ‚Bild‘ geht die Tendenz von Lars Stindl dahin, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und Borussia Mönchengladbach im Sommer zu verlassen. Der wahrscheinliche neue Verein des 34-Jährigen wäre in dem Szenario der Karlsruher SC, bei dem er einst die Jugendmannschaften durchlief.

Werder Bremen

Beim SV Werder sollen offenbar drei Neuzugänge im Sommer zur Mannschaft stoßen. Gesucht werden der ‚Bild‘ zufolge ein neuer Linksverteidiger, ein Stürmer sowie ein defensiver Mittelfeldspieler.

FC Augsburg

Verletzungspech beim FC Augsburg. Winterneuzugang Kelvin Yeboah hat sich nach offiziellen Klubangaben beim gestrigen Testspiel gegen den FC St. Gallen (4:2) zwei Außenbänder im Sprunggelenk gerissen.

1. FC Köln

Gegenteilige Vorzeichen gibt es bei Sebastian Andersson. Der dauerverletzte Stürmer konnte am gestrigen Donnerstag erstmals seit sieben Monaten wieder trainieren. Dem Express sagt Trainer Steffen Baumgart: „Was ich gesehen habe, sieht sehr positiv aus.“

VfL Bochum

Der VfL zeigt laut ‚Bild‘ Interesse an Lukas Daschner vom VfL Bochum. Der Vertrag des 24-jährigen Offensivspielers beim FC St. Pauli läuft aus. Die Hamburger würden zwar gerne verlängern, doch Daschner wolle lieber in die Bundesliga wechseln.

TSG Hoffenheim

Die Hoffenheimer müssen erstmal ohne Stürmer Munas Dabbur auskommen. Der 30-Jährige wurde nach seiner Roten Karte aus dem 3:1 gegen Hertha BSC für drei Spiele gesperrt. Die Begründung: „Rohes Spiel gegen den Gegner.“

Hertha BSC

Sandro Schwarz muss sich um seinen Job offenbar akut keine Sorgen machen. Laut ‚kicker‘ genießt der Trainer der Herthaner immer noch den Rückhalt von Sportdirektor Benjamin Weber.

Schalke 04

Acht Spieler werden im Sommer von ihren Leihen zum FC Schalke 04 zurückkehren. Laut ‚Bild‘ sind nur zwei von ihnen fest eingeplant: Marvin Pieringer, der beim SC Paderborn auf 20 Torbeteiligungen in 21 Einsätzen kommt und Florian Flick, der zurzeit beim 1. FC Nürnberg spielt.

VfB Stuttgart

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth schloss in der vergangenen Woche eine Entlassung von Bruno Labbadia aus – eine Nachricht, die teamintern wohl nicht jedem gefallen haben wird. Denn laut Sky gibt es innerhalb der Mannschaft Zweifel am Trainer des VfB.