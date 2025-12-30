Schalke-Trio: Abschied dank Abfindung?

Schalke 04 will den Januar nutzen, um den Kader zu verkleinern. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, würden die Knappen den Streichkandidaten Henning Matriciani (25), Ibrahima Cissé (24) und Amin Younes (32), deren Verträge allesamt im Sommer auslaufen, sogar eine Abfindung zahlen, um dem Trio einen Winterwechsel schmackhaft zu machen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schalke würde gerne das üppige Restgehalt sparen, die Regionalzeitung führt aber an: „Klubintern gilt das als unwahrscheinlich.“ Ähnlich schwierig gestaltet sich der avisierte Verkauf der beiden Topverdiener Anton Donkor (28) und Bryan Lasme (27). Für Mauro Zalazar (20) wird darüber hinaus ein Leih-Arbeitgeber gesucht.