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UEFA Nations League

Bitter für Klopp: BVB-Star sagt ab

Die zweite Länderspielphase unter Jürgen Klopp steht bevor. Auf einen BVB-Star muss der Bundestrainer verletzungsbedingt verzichten.

von Julian Jasch
3 min.
BVB Mannschaftsfoto @Maxppp

Waldemar Anton (30) muss die kommenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen Serbien (13. November) und die Niederlande (16. November) absagen. Offiziellen Angaben des DFB zufolge verpasst der Innenverteidiger von Borussia Dortmund die Partien verletzungsbedingt.

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Wegen muskulären Problemen bleibe Anton in Dortmund. Dafür wurde Rechtsverteidiger Ridle Baku (28/RB Leipzig) von Bundestrainer Jürgen Klopp nachnominiert.

Beim BVB gehört Anton zu den unangefochtenen Stammspielern, verpasste in der Bundesliga und Champions League noch keine einzige Spielminute.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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