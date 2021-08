Messi-Abschied: So reagiert die internationale Sportpresse

Spanien

In Messis aktueller und wohl bald ehemaliger Wahlheimat prangt der Argentinier erwartungsgemäß auf den Titelseiten sämtlicher Sportzeitungen. „Drama. Messi geht“, formuliert es die katalanische ‚Sport‘ plakativ. Eine ähnliche Schlagzeile wählt die ebenfalls in Barcelona ansässige ‚Mundo Deportivo‘: „Bombe. Messi geht.“

Die madrilenische Presse wählt einen anderen Ansatz. „Barça lässt sich Messi durch die Finger gleiten“, schreibt die ‚Marca‘ und fügt mit Bezug auf den geplanten Verkauf der Liga-Anteile, der von Barça und Real Madrid blockiert wurde, an: „Barça lehnt das Geld der Liga ab und verliert den besten Spieler seiner Geschichte.“ Auch die ‚as‘ wählt einen kritischen Unterton: „Keine Fortsetzung. Barcelona verkündet Messis Nicht-Verlängerung und schiebt der Liga die Schuld zu.“

Argentinien

Auch in Argentinien dominiert Messi die Schlagzeilen. „Weltweite Bombe: Barcelona verkündet, dass Messi nicht länger bei ihnen bleibt“, schreibt mit der ‚Olé‘ eine der größten Sportzeitungen des Landes. Der TV-Sender ‚TyC Sports‘, der in der Vergangenheit oft einen guten Draht zum Messi-Lager hatte, erklärt: „Die Bombe ist bestätigt: Messi verlässt den FC Barcelona.“

Frankreich & Italien

Paris St. Germain darf sich Chancen auf eine Messi-Verpflichtung ausrechnen. So wirklich daran glauben will mit der ‚L’Équipe‘ die größte französische Sportzeitung aber noch nicht. „Messi-Drama: Barça verkündet, dass der Vertrag mit dem Argentinier nicht verlängert wird, weil die Liga ihm nicht zustimmen will. Druckausübung oder echter Abschied?“

Auch die italienische ‚Gazzetta dello Sport‘ widmet Messi zumindest einen Teil ihrer Titelseite. „Messi geht. Die Verlängerung mit Barça wird von der Liga blockiert. PSG ist jetzt auf der Pole Position“, steht es auf den rosa Blättern der Zeitung.