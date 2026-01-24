Werders klare Haltung bei Steffen

Beim SV Werder Bremen zweifelt man trotz der jüngsten Negativserie nicht an Trainer Horst Steffen. „Es tut weh, aber wir werden den Weg weitergehen. Vor allem werden wir zusammenbleiben und in Ruhe weiterarbeiten. Wir werden das hinkriegen, davon bin ich überzeugt“, stellte Leiter Profifußball Clemens Fritz im Anschluss an die 0:1-Niederlage bei Bayer Leverkusen klar.

Die Hanseaten sind seit acht Spielen in Serie sieglos, den letzten Sieg fuhr Werder Anfang November ein. Aktuell belegen die Grün-Weißen mit 18 Punkten den 15. Tabellenplatz. „Da müssen wir uns nichts vormachen, wir können alle die Tabelle lesen. Wenn du da unten stehst, dann musst du dich da unten wieder rauskämpfen. Wir brauchen uns nichts schönzureden und wissen um die Situation. Sie ist schwierig und herausfordernd“, so Fritz.