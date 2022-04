Harit in Marseille: X-Faktor auf den letzten Drücker?

Bei Olympique Marseille wollte Amine Harit die Horror-Saison beim FC Schalke und dem Abstieg aus der Bundesliga abschütteln und zu alter Stärke finden. Wenn der 24-jährige Marokkaner befreit aufspielen kann, ist der technisch versierte Rechtsfuß für viele Offensivreihen eine Verstärkung.

Flaute nach Traumeinstand

In Marseille schien zu Beginn der Saison wieder der Harit aufblitzen, der sich in der Saison 2019/20 auf S04 wieder berappelt und auch für andere Klubs interessant gemacht hatte. Gleich beim Debüt gegen die AS Monaco (2:0) steuerte der Offensivspieler einen Assist bei, im zweiten Einsatz folgte der erste Treffer im OM-Trikot. Doch schnell war Harits Hochform wieder abgeklungen.

Dem guten Einstand im September folgte eine lange Phase, in denen die Schalke-Leihgabe gar keine Rolle mehr spielte – vom sich anbahnenden Durchbruch war auf einmal nichts mehr zu sehen. Bis zum Dezember musste Harit warten, ehe sein Name wieder in der Startformation von Coach Jorge Sampaoli auftauchte.

Späte Renaissance

Auch der Januar und Februar entpuppten sich als Durststrecke für Harit, der häufig nur noch in den Schlussminuten eingewechselt wurde, sofern er denn zum Einsatz kam. Doch dann kam der 13. März. Nach drei sieglosen Partien meldete sich der Offensivspieler gegen Stade Brest eindrucksvoll zurück. Beim 4:1 war der Kreativkopf an zwei Treffern direkt beteiligt und hatte auch beim 1:0-Führungstor seine Finger im Spiel.

Beim 4:2-Sieg die AS St.-Étienne am heutigen Sonntag machte Harit mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1 endgültig den Deckel drauf und sorgt mit seiner dritten Torbeteiligung binnen weniger Wochen dafür, dass Marseille als Tabellenzweiter der Ligue 1 auf Champions League-Kurs bleibt.

Bei Schalke kann man dennoch nicht darauf hoffen, dass im Sommer einige Millionen die klammen Kassen füllen, denn eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Und bislang galt ein Verbleib in Marseille als äußerst unwahrscheinlich. Harit ist jedoch drauf und dran, an diesem Umstand etwas zu ändern – wohl zur Freude von gleich zwei Vereinen.