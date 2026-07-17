RB Leipzig muss in diesem Sommer eine dreistellige Millionensumme durch Spielerverkäufe einnehmen. Laut der ‚Bild‘ sieht der interne Finanzplan eine Auflage von rund 113 Millionen Euro für Ablöse-Einnahmen vor. Die höchste Summe könnte ohne Frage Yan Diomande (19) einspielen, für den Leipzig mindestens 120 Millionen Euro sehen will – ein Verkauf in diesem Sommer ist für RB aber nur mit einer Rückleihe für eine weitere Saison denkbar.

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Als weitere Abgangskandidaten nennt die Bild die Castello Lukeba (23), El Chadaille Bitshiabu (21), Arthur Vermeeren (21), Lutsharel Geertruida (25) und Eljif Elmas (26). Für die Sommer-Neuzugänge Rocco Reitz (24), Brajan Gruda (22), Maxime Estève (24) und Abdoul Koné (23) fließen unterm Strich rund 90 Millionen Euro.