Bayern oder PSG: Der Stand bei Hernández

Vor knapp einer Woche berichtete FT exklusiv, dass Lucas Hernández die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit dem FC Bayern auf Eis gelegt hat. Hintergrund: Paris St. Germain lockt den 27-jährigen Verteidiger.

Wenig später erreichte PSG laut ‚L’Équipe‘ bereits eine Einigung mit Hernández. Bayern-Trainer Thomas Tuchel will um den Franzosen kämpfen, sieht ihn als „absoluten Führungsspieler“, der unter ihm eine „herausragende Rolle“ einnehmen soll.

Hernández-Wunsch steht fest

Und klar: Der Führungswechsel bei den Bayern stellt einiges auf den Kopf. Trotzdem ist Hernández nach neuesten FT-Informationen recht klar in seinen Planungen: Der Linksfuß will zu PSG wechseln. Der französische Meister führt das Rennen an.

Da Hernández‘ aktuelles Arbeitspapier bei den Bayern nur noch bis 2024 läuft, sind sie in diesem Sommer im Grunde zum Verkaufen verdammt. Ein Jahr später würde schließlich der ablösefreie Abgang des teuersten Spielers der Vereinsgeschichte drohen. 2019 kam Hernández für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid.