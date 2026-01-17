Menü Suche
Schalke arbeitet an Dzeko-Hammer

Der FC Schalke 04 führt die Tabelle der 2. Bundesliga an. Um den Aufstieg zu sichern, wollen die Knappen offenbar einen Coup auf dem Transfermarkt landen.

von Dominik Schneider
Edin Dzeko im Nebel @Maxppp

Der Name Edin Dzeko ist den Fans in Deutschland durchaus noch bekannt. Für den VfL Wolfsburg erzielte der bosnische Torjäger in 142 Spielen satte 85 Tore. Anschließend tingelte der inzwischen 39-Jährige durch die Topligen Europas und gewann reihenweise Titel.

Nun könnte es zum Comeback kommen. Laut ‚Sky‘ verhandelt der FC Schalke 04 mit dem Stürmer vom AC Florenz über einen Wintertransfer. Im Anschluss an die Partie gegen Hertha BSC (0:0) berichtete der Pay-TV-Sender über die laufenden Gespräche mit Dzeko, dessen Vertrag in Italien im Sommer ausläuft.

Wäre Edin Dzeko das fehlende Puzzleteil für den Aufstieg von Schalke 04?
Wirtschaftlich könne Schalke zwar nicht mit anderen Interessenten mithalten, dennoch werden die Chancen auf einen Wechsel als „50 zu 50“ eingeschätzt. Damit die Königsblauen den Zuschlag erhalten, müsste Dzeko wohl auf ein paar Euro verzichten. Auch der Paris FC buhlt um den Routinier.

