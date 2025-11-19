Wie Adeyemis Waffen aufflogen | CR7 trifft Trump

Nur ein Versehen?

Diese Meldung sorgte in den vergangenen Tagen für Aufruhr: Karim Adeyemi von Borussia Dortmund wurde wegen illegalen Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilt, die sich durch 60 Tagessätze auf insgesamt 450.000 Euro beläuft. Der Offensivspieler hüllt sich bislang in Schweigen. Aufgeflogen ist die Sache nur durch einen Zufall, wie die ‚Bild‘ nun enthüllt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Freund des 23-Jährigen sollte Adeyemi und seiner Frau ein Paket mit Kosmetiksachen von dessen Zuhause in den Griechenland-Urlaub mitnehmen. Der Kumpel vergriff sich jedoch und nahm eine sogenannte „Mystery-Box“ mit, bei denen der Empfänger nicht weiß, was drin ist. In dieser Box befanden sich dann unter anderem ein Teleskopschlagstock, drei Messer und zwei Schlagringe. Am Flughafen wurde die Box dann aus dem Verkehr gezogen, die Polizei kam Adeyemi auf die Schliche. Als vorbestraft gilt der Linksfuß nicht, auch die Freundschaft zwischen Adeyemi und seinem Freund ist weiter intakt.

Make CR7 great again

Cristiano Ronaldo zählt zu den bekanntesten Menschen des Erdballs. In kaum einem Winkel dieses Planeten dürfte der 40-Jährige nicht erkannt werden. Der Stürmer ist längst zu einer Marke geworden, die auch außerhalb des Fußballplatzes für Aufsehen sorgt. Auch dem vermeintlich mächtigsten Mann der Welt, US-Präsident Donald Trump, ist Ronaldo ein Begriff. Am gestrigen Dienstag hieß er den Portugiesen im Weißen Haus willkommen. Auch Elon Musk und FIFA-Präsident Gianni Infantino waren zugegen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ronaldo kam im Rahmen des Besuchs von Saudi-Kronprinz Mohammad bin Salman nach Washington. Insbesondere die Beziehung zwischen Trump und seinem Sohn konnte CR7 durch seine bloße Anwesenheit wohl verbessern, wie Trump laut der ‚BBC‘ beim Dinner betonte: „Mein Sohn ist ein großer Fan von Ronaldo. Und Baron durfte ihn treffen, und ich glaube, er respektiert seinen Vater jetzt ein bisschen mehr.“ Im Interview mit Piers Morgan äußerte der Rechtsfuß vor einigen Tagen den Wunsch, Trump zu treffen und über den Weltfrieden zu reden. Ob dies allerdings tatsächlich geschehen ist oder Trump lieber mit bin Salman über Öl geschnackt hat, ist fraglich.